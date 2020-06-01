Прокуратура обнаружила на Алтае невостребованные лекарства для льготников на 45 млн рублей

ТАСС, 1 июня. Уголовное дело о халатности возбуждено в Республике Алтай по материалам прокурорской проверки, которая показала, что на складах хранятся невостребованные лекарства для льготной категории граждан на сумму 45,4 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры РФ.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при обеспечении лекарствами льготной категории граждан. Установлено, что на 1 января 2020 года на складе государственного унитарного предприятия "Фармация", которое отвечает за выдачу лекарств по рецептам врачей, остались невостребованные лекарственные препараты, приобретенные по заявке Минздрава региона в 2018-2019 годах для льготников на сумму 45,4 млн рублей. На 1 июня истекли сроки годности лекарственных препаратов стоимостью свыше 2 млн рублей, причинен ущерб федеральному и республиканскому бюджетам", - говорится в сообщении.

Часть лекарственных препаратов приобретена без надлежащего анализа фактической потребности льготников в них. Это привело к завышению объемов закупки, невостребованности препаратов и в конечном итоге истечению сроков годности.

Материалы проверки в отношении должностных лиц регионального Минздрава прокуратура направила в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Прокуратура региона взяла под контроль расследование уголовного дела.