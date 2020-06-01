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Сбербанк объявил вознаграждение за информацию о нападении на инкассаторов в Красноярске

Его размер составит 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Сбербанк объявил о вознаграждении в 1 млн рублей за информацию о преступниках, совершивших вооруженное нападение на двух инкассаторов банка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк.

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Вооруженное нападение на машину инкассаторов было совершено утром в субботу у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Двое инкассаторов получили тяжелые ранения.

"Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу, в отношении инкассаторов Сбербанка", - сообщили представитель банка.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Ведется розыск нападавших.

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