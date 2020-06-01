Сбербанк начал строить инфекционный корпус больницы в Тулуне

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Строители начали монтаж первых модулей инфекционного отделения больницы, возводимого Сбербанком в пострадавшем от наводнения Тулуне (Иркутская область). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"Первые модули для будущего здания инфекционного отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница" прибыли сегодня на строительную площадку объекта. Конструкции были отправлены в Тулун 15 мая из Твери, где расположен завод производителя модульных конструкций", - сообщила пресс-служба.

Строительство инфекционного отделения на 28 коек - благотворительный проект, направленный на поддержку населения Тулуна, пострадавшего в июне 2019 года от наводнения. Стихия унесла жизни более двух десятков человек, были подтоплены дома в более чем ста населенных пунктах области, больше других пострадал Тулун. Строительство финансируется Сбербанком, также в рамках социального партнерства из регионального бюджета будет выделено 30 млн рублей на инженерную инфраструктуру.

"Сбербанк принял решение по-особенному поддержать этот город. Еще в сентябре было принято решение именно о строительстве инфекционного отделения, так как в ближайшей округе нет специализированного медицинского учреждения. Сбербанк взял на себя эту задачу, она очень важна для города и его жителей, это будет первая подобная по уровню готовности и оснащению больница не только для Тулуна, но и для Иркутской области. Оборудование, технология строительства - одни из самых лучших в мире", - цитируют в пресс-службе председателя Байкальского банка Сбербанка Александра Абрамкина.

Строительство идет по модульной технологии, что сокращает сроки работ и обеспечивает высокие стандарты качества, для контроля графика и качества работ на стройплощадке круглосуточно ведется видеооборудование, сообщили в банке. Подчеркивается, что модули соответствуют всем требованиям к лечебно-профилактическим учреждениям. Технология позволяет организовывать "чистые зоны" с повышенным или пониженным атмосферным давлением, снабжением медицинскими газами, электроснабжением, поддержанием в нормативных пределах заданных параметров температуры, влажности, чистоты воздуха и освещенности.

"Наш город очень ждет такую больницу. Старое здание инфекционного отделения давно требует замены, и, конечно, то, что сейчас здесь строится, дорогого стоит. Мы очень признательны всем подрядчикам, Сбербанку в первую очередь, за неравнодушие к Тулуну", - цитируют в пресс-службе Сбербанка мэра Тулуна Юрия Кариха.