В Иркутской области выросло число вахтовиков, заразившихся коронавирусом

ИРКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом вахтовых рабочих в Иркутской области превысило 1 тыс., сообщил региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции. За сутки прирост составил 53 человека.

"2309 подтвержденных [с начала пандемии] случаев заболевания, из них <…> 1017 вахтовиков", - говорится в сообщении.

Самый крупный очаг распространения инфекции находится в Усть-Куте, где заразились вахтовики, приехавшие работать на объектах Иркутской нефтяной компании. Выявлено порядка 500 человек с инфекцией. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС пояснили, что большое число выявленных зараженных связано с тем, что на объектах компании работает несколько тысяч человек, а всех вахтовиков централизованно собирают в обсерваторах и несколько раз проверяют на наличие коронавируса.

Второй крупный очаг находится в Бодайбинском районе, где более 200 заразившихся вахтовиков выявлено на золотодобывающих предприятиях.