Коронавирус выявлен у 70 человек в онкодиспансере в Барнауле

БАРНАУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Тесты на коронавирус подтверждены примерно у 70 человек в онкодиспансере Барнаула, здесь ведется тестирование медиков и пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

"[Заболевших] около 70 человек. Идет тотальное тестирование всего медперсонала и контактных пациентов на обеих лечебных базах. На карантин полностью закрыта база на [улице] Никитина. В настоящий момент все инфицированные перенаправлены на спецлечение в ковидные госпитали", - сообщили в министерстве.

Из врачей и медсестер с отрицательными результатами тестов сформирована медбригада, которая долечивает оставшихся в клинике неинфицированных пациентов. Карантин продлится до 10 июня. Вторая площадка в городе, где работают с онкобольными, - в краевом онкоцентре "Надежда" на Змеиногорском тракте - также введен двухнедельный карантин в ряде отделений.

"В пятницу 29 мая в связи с выявлением коронавируса у двух сотрудников закрыты на двухнедельный карантин отделения урологии и радиотерапии №2 на Змеиногорском тракте. Они полностью изолированы, определен круг контактных лиц, проведен первый этап тестирования", - пояснили в пресс-службе.

В остальном клиника продолжает работать в штатном режиме. С 1 июня возобновлена госпитализация пациентов с обязательным отрицательным тестом на коронавирус. Со вторника начнется проведение плановых операций.

Пациентов торакального, абдоминального профиля, а также больных со злокачественными патологиями головы и шеи, чья плановая госпитализация в отделения базы на Никитина была назначена на конец мая, будут перераспределять в стационары базы онкоцентра. С пациентами, Рубцовской и Бийской зоны будет решаться вопрос о госпитализации в местные онкодиспансеры, некоторые виды операций смогут выполняться в других медорганизациях Барнаула, например в краевой клинической больнице.

Об эпидситуации

По данным регионального оперштаба, на 1 июня в Алтайском крае в общей сложности выявлено 1915 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.