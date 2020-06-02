Ночная гроза в Новосибирске привела к протеканию кровель домов и подтоплению участков

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Ливень, прошедший в ночь на 2 июня в Новосибирске, стал причиной подтопления десяти домов частного сектора, проезжей части, а также протеканий кровли 18 зданий. Сейчас городские службы устраняют последствия непогоды, сообщает во вторник пресс-служба мэрии Новосибирска.

Ранее очевидцы в социальных сетях сообщали о "дождевых реках" на улицах города из-за чего пешеходы вынуждены были переходить дорогу по колено в воде. Также от непогоды пострадали объекты благоустройства и брусчатка на Михайловской Набережной - одном из популярных мест для прогулок у новосибирцев.