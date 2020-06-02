Ночная гроза в Новосибирске привела к протеканию кровель домов и подтоплению участков

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Ливень, прошедший в ночь на 2 июня в Новосибирске, стал причиной подтопления десяти домов частного сектора, проезжей части, а также протеканий кровли 18 зданий. Сейчас городские службы устраняют последствия непогоды, сообщает во вторник пресс-служба мэрии Новосибирска.
Ранее очевидцы в социальных сетях сообщали о "дождевых реках" на улицах города из-за чего пешеходы вынуждены были переходить дорогу по колено в воде. Также от непогоды пострадали объекты благоустройства и брусчатка на Михайловской Набережной - одном из популярных мест для прогулок у новосибирцев.
"В связи с грозой в ночь с 1 на 2 июня в Новосибирске произошло 36 происшествий. Сообщается о 18 протеканиях кровель многоквартирных домов, десяти подтоплениях домов частного сектора, восьми случаях большого количества воды на проезжей части", - говорится в сообщении.
Как пояснили в мэрии, трудности с водоотводом, возникшие на ряде участков дороги после грозы, связаны с уменьшением пропускной способности дождеприемников из-за случайного мусора, принесенного водными потоками.
Сейчас информация по протекающим кровлям многоквартирных домов передана в аварийные службы управляющих организаций для устранения и проведения ремонтно-восстановительных работ. Силами собственников и спасателей оперативно откачана вода в восьми частных домах.
По информации Западно-Сибирского УГМС, ночью в Новосибирске местами прошли кратковременные грозовые дожди интенсивностью до 13 мм за 12 часов. Ветер усиливался днем до 11 м/с, ночью до 16 м/с. Температура воздуха составила днем плюс 20-25 градусов.