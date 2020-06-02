В Кемерове приостановили строительство "Кузбасс-Арены" из-за пандемии

КЕМЕРОВО, 2 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение временно приостановить строительство многофункционального спорткомплекса "Кузбасс-Арена" за 7,4 млрд рублей в Кемерове, чтобы пополнить резервный областной фонд дополнительными средствами в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Мы приостановили реализацию только одного проекта - "Кузбасс-Арены". Деньги, которые были на "Кузбасс-Арену", мы поставили в свой фонд по коронавирусу как резерв. Все остальные проекты строятся. Сейчас мы ищем механизм, чтобы возобновить строительство "Кузбасс-Арены", - сказал Цивилев.
Ранее ТАСС сообщал, что в феврале текущего года компания "СДС-Строй" по итогам аукциона была выбрана в качестве застройщика спорткомплекса "Кузбасс-Арена" со стартовой и итоговой ценой контракта 7,414 млрд рублей. Источником финансирования является бюджет Кемеровской области. На строительной площадке были забиты сваи. Планировалось, что на базе спортивного комплекса будет большая волейбольная площадка, 50-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы, площадка для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва.
"Кузбасс-Арена" должна разместиться на проспекте Притомском в Кемерове. В сентябре 2019 года "СДС-Строй" здесь уже начал возведение другого крупного спортивного объекта - ледового дворца "Кузбасс" на 6 тыс. зрителей площадью около 65 тыс. кв. метров, стоимость контракта по которому составила 7,6 млрд рублей. Работы на этом объекте продолжаются по графику, его сдача запланирована на середину 2021 года.