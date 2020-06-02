В Кемерове приостановили строительство "Кузбасс-Арены" из-за пандемии

КЕМЕРОВО, 2 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение временно приостановить строительство многофункционального спорткомплекса "Кузбасс-Арена" за 7,4 млрд рублей в Кемерове, чтобы пополнить резервный областной фонд дополнительными средствами в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил губернатор Сергей Цивилев.

"Мы приостановили реализацию только одного проекта - "Кузбасс-Арены". Деньги, которые были на "Кузбасс-Арену", мы поставили в свой фонд по коронавирусу как резерв. Все остальные проекты строятся. Сейчас мы ищем механизм, чтобы возобновить строительство "Кузбасс-Арены", - сказал Цивилев.