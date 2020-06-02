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В Кемерове приостановили строительство "Кузбасс-Арены" из-за пандемии

Стоимость объекта составляет 7,4 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 2 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение временно приостановить строительство многофункционального спорткомплекса "Кузбасс-Арена" за 7,4 млрд рублей в Кемерове, чтобы пополнить резервный областной фонд дополнительными средствами в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил губернатор Сергей Цивилев.

"Мы приостановили реализацию только одного проекта - "Кузбасс-Арены". Деньги, которые были на "Кузбасс-Арену", мы поставили в свой фонд по коронавирусу как резерв. Все остальные проекты строятся. Сейчас мы ищем механизм, чтобы возобновить строительство "Кузбасс-Арены", - сказал Цивилев.

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Ранее ТАСС сообщал, что в феврале текущего года компания "СДС-Строй" по итогам аукциона была выбрана в качестве застройщика спорткомплекса "Кузбасс-Арена" со стартовой и итоговой ценой контракта 7,414 млрд рублей. Источником финансирования является бюджет Кемеровской области. На строительной площадке были забиты сваи. Планировалось, что на базе спортивного комплекса будет большая волейбольная площадка, 50-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы, площадка для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва.

"Кузбасс-Арена" должна разместиться на проспекте Притомском в Кемерове. В сентябре 2019 года "СДС-Строй" здесь уже начал возведение другого крупного спортивного объекта - ледового дворца "Кузбасс" на 6 тыс. зрителей площадью около 65 тыс. кв. метров, стоимость контракта по которому составила 7,6 млрд рублей. Работы на этом объекте продолжаются по графику, его сдача запланирована на середину 2021 года.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
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