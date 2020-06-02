В музее Михаила Ульянова под Омском проведут 3D-экскурсии и мини-спектакли о его жизни

ОМСК, 2 июня. /ТАСС/. Дом-музей советского и российского актера и режиссера Михаила Ульянова на его малой родине в городе Тара Омской области перешел под управление Северного драматического театра им. Ульянова. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Омской области, театр будет ставить для посетителей музея мини-сценки из жизни актера и создаст сайт с 3D-экскурсиями.

"Дом-музей им. М. А. Ульянова, ранее входивший в структуру Омского государственного историко-краеведческого музея, передан в оперативное управление Северному драматическому театру им. М. А. Ульянова. Теперь у театра появилась новая площадка, которая объединит такие сферы, как театр, музей и туризм. Дом-музей получит свой отдельный сайт, в котором любому жителю мира можно будет пройти 3D-экскурсию, с возможностью посмотреть смоделированные из документальных архивов короткие спектакли из юности Миши Ульянова", - рассказала собеседница агентства, отметив, что проект получил одобрение дочери актера Елены Ульяновой.

Директор театра Анджей Неупокоев уточнил ТАСС, что открытие музея в новом качестве будет приурочено ко дню рождения Ульянова 20 ноября. "Это будет переплетенный театрально-музейный комплекс, где будут проводиться экскурсии с короткими - около 30 минут - спектаклями", - сообщил он. В музее будет две сценические площадки - в самом доме и на улице, на дворовой территории.

Пока работа над спектаклями невозможна из-за коронавируса, поэтому сейчас театр занимается созданием отдельного сайта и онлайн-экскурсий. Они дадут возможность поклонникам творчества Ульянова удаленно познакомиться с музеем, ведь даже жителям Омска для его посещения нужно проехать более 300 км до Тары. "Предстоит работа с архивными источниками, краеведческим музеем, чтобы рассказать о юности Михаила Александровича, надо сфотографировать и склеить фотографии для 3D-экскурсии. На это потребуется время, сайт планируем открыть до конца лета", - отметил директор театра. Он добавил, что виртуальным экскурсоводом станет кто-то из медийных лиц, знакомых лично с Ульяновым.

Об Ульянове

Советский и российский актер, народный артист СССР Михаил Ульянов родился в 1927 году в селе Бергамак Тарского округа Омской области. В Таре он провел детство и юность, там же в начале Великой Отечественной войны впервые вышел на любительскую сцену, а затем поехал учиться в Омский драматический театр, где в эвакуации работал театр Вахтангова. В 1946 году Ульянов приехал в Москву, поступил в театральное училище им. Щукина и после его окончания получил приглашение в вахтанговский театр, где прослужил всю жизнь.

В Таре Ульянову поставлен памятник, его именем назвали улицу. В родительском доме актера - традиционной избе-пятистенке постройки первой четверти XX века, где семья актера жила в 1930-1940-е годы, открыт мемориальный музей. Экспозиция состоит из двух разделов. В одной из комнат воссоздана обстановка, которая окружала будущего актера до отъезда на учебу. Во второй комнате размещены стенды с разнообразными материалами о его жизненном пути и творчестве.