Экс-начальник участковых в Новосибирске просит признать свое увольнение незаконным

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Бывший начальник службы участковых полицейских Новосибирска Елена Устинова, уволенная после проверки аудиозаписи с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение людей на улице в период самоизоляции, обратилась в суд с иском о признании ее увольнения незаконным и восстановлении на службе. Об этом говорится в сообщении на сайте Калининского районного суда.

В апреле в сети была опубликована аудиозапись с обращенными к участковым инспекторам приказами набрать определенное количество штрафов, выписанных гражданам за нахождение на улице в период самоизоляции. Сообщалось, что голос на записи мог принадлежать Устиновой. ГУ МВД по региону провел по данному факту проверку, по итогам которой Устинова была уволена. Позднее рапорт с просьбой об увольнении подал начальник регионального главка Юрий Стерликов, официально он освобожден от должности 2 июня.

"1 июня в Калининский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление Устиновой Е. А. к Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, в котором просит признать незаконным ее увольнение со службы в органах внутренних дел, восстановить на службе в прежней должности и звании, взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда", - говорится в сообщении.