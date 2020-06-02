Свалку бытовых отходов и незаконную вырубку деревьев обнаружили в заповеднике на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Свалку бытовых и технических отходов, а также незаконную вырубку деревьев обнаружили государственные инспекторы на берегу озера Лама на территории Путоранского заповедника в Красноярском крае. Об этом во вторник сообщила дирекция "Заповедников Таймыра" на своей странице в Facebook.

Озеро Лама - один из крупнейших водоемов на территории Красноярского края, его площадь составляет 318 кв. км, в некоторых местах его глубина достигает 600 м. Этот район на протяжении многих лет является одним из любимых мест отдыха жителей Норильска. По экспертной оценке, в летние месяцы район озер Мелкое, Лама и Глубокое посещают около 10 тыс. человек. Зимой его посещают любители экстремального отдыха.

"Государственных инспекторов привлекли бросающаяся в глаза свалка бытовых и технических отходов, расположенная на урезе воды озера Лама, но главное - определенный объем подготовленных на дрова вырубленных деревьев - самого ценного растительного ресурса плато Путорана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы о выявленных нарушениях переданы в прокуратуру, идет оценка ущерба. Также в дирекции заповедников напомнили, что охранная зона закрыта для посещений до 14 июня для проведения рекреации.

"Заповедники Таймыра" - крупнейшая заповедная территория в России, созданная весной 2013 года путем объединения трех северных заповедников Сибири - Путоранского, Большого Арктического и Таймырского. Ее площадь составляет почти 12 млн га.