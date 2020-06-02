Сбежавший из здания суда в Кузбассе осужденный получил дополнительно два года колонии

ТАСС, 2 июня. Суд в Кемеровской области назначил дополнительно два года колонии осужденному, напавшему на конвоира и сбежавшему из здания суда. По совокупности преступлений он приговорен к 17 годам колонии. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

В январе этого года 33-летний осужденный на 15 лет за грабежи и разбои сбежал из здания суда в Новокузнецке Кемеровской области, когда сотрудник конвоя сопровождал его в туалет. Конвоир был госпитализирован, осужденного спустя несколько дней задержали, он прятался в подъезде одного из жилых домов города.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 33-летнему жителю города Междуреченска. <...> Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Приговор вынесен по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти"), ч. 3 ст. 313 УК РФ ("Побег из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья").

"Свой поступок объяснил тем, что не хотел отбывать длительное наказание в местах лишения свободы", - уточняется в сообщении СК. Следствие не выявило нарушений в действиях начальника конвойной службы, который конвоировал подсудимого.