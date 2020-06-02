В Приангарье адвокату не дали встретиться с осужденными из колонии, где был бунт

ИРКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области внесла в адрес главного управления ФСИН по региону представление об устранении нарушений в связи с тем, что одному из адвокатов не позволили встретиться с осужденными из исправительной колонии № 15, где в апреле произошел бунт. Об этом во вторник сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Иркутской области, которому от адвоката поступила жалоба.

"Адвокату не была предоставлена возможность работать с восемью осужденными, этапированными в учреждение (исправительную колонию № 6 - прим. ТАСС) из ИК-15 после произошедшего там бунта. В адрес главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области по данному факту прокуратурой Иркутской области внесено представление об устранении нарушения закона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 16 апреля. Администрация исправительной колонии № 6 не предоставила адвокату возможность встретиться с лицами, отбывающими наказание в учреждении. Адвокат обратился к омбудсмену, который после проверки передал информацию в прокуратуру.

Бунт в колонии строгого режима № 15, в которой содержатся порядка 1,2 тыс. осужденных, начался 9 апреля. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Заключенные напали на работника колонии, а вечером 10 апреля устроили пожар. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой.

СК возбудил два уголовных дела по статьям о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, и об организации массовых беспорядков. По информации СК, установлены основные зачинщики и участники, их порядка 200 человек. Ранее управление ФСИН по Иркутской области сообщало, что установлены заказчики беспорядков. На время расследования уголовного дела наиболее активные участники бунта помещены в СИЗО. Министр юстиции России Константин Чуйченко 14 апреля в интервью "Российской газете" сообщил, что беспорядки и поджог в колонии были заранее срежиссированной провокацией.