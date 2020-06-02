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В томском НИИ кардиологии полностью сняли карантин из-за очага коронавируса

Первый случай заражения в клинике зафиксировали 22 апреля

ТОМСК, 2 июня. /ТАСС/. Власти Томской области полностью сняли карантин в НИИ кардиологии, где ранее был выявлен крупный очаг коронавирусной инфекции, сообщил журналистам вице-губернатор Иван Деев.

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В начале мая в отделениях клиники НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра был выявлен очаг коронавируса, они были закрыты на карантин. По информации областной администрации, первый случай заражения в клинике был зафиксирован 22 апреля. По последним данным, число инфицированных превысило 30.

"Что касается НИИ кардиологии, то там полностью закончился карантин. Отделения функционируют в полном объеме", - сказал Деев.

По данным на 2 июня, в Томской области зарегистрировано 739 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 340 человек выздоровели, 14 умерли.

 

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