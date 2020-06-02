Треть из 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом работников Олимпиадинского ГОК вылечились

ТАСС, 2 июня. Более трети работников Олимпиадинского ГОК в Красноярском крае, которые заразились коронавирусной инфекцией, вылечились. Об этом ТАСС сообщили во вторник в компании "Полюс", которой принадлежит ГОК.
Коронавирус на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК был обнаружен в начале мая. На предприятии заразились 1 273 человека, из них двое умерли. Минобороны РФ развернуло на предприятии обсерватор и госпиталь.
"На Олимпиадинском ГОКе более трети сотрудников вылечились от COVID-19. По данным на 2 июня выздоровело 448 сотрудников золотодобывающей компании "Полюс" и ее подрядных организаций, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства. По его словам, 420 человек выписаны из госпиталя, развернутого на территории ГОК, 28 сотрудников - из больниц края. Всего в больницы края было госпитализировано 267 человек.
Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. Предприятие продолжает свою работу.