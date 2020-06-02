Треть из 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом работников Олимпиадинского ГОК вылечились

ТАСС, 2 июня. Более трети работников Олимпиадинского ГОК в Красноярском крае, которые заразились коронавирусной инфекцией, вылечились. Об этом ТАСС сообщили во вторник в компании "Полюс", которой принадлежит ГОК.

Коронавирус на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК был обнаружен в начале мая. На предприятии заразились 1 273 человека, из них двое умерли. Минобороны РФ развернуло на предприятии обсерватор и госпиталь.