Синоптики ожидают, что в степных районах Новосибирской области засуха будет все лето

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Засушливая погода сохранится в летние месяцы в четырех районах Новосибирской области, где полевые работы были приостановлены из-за пересыхания почвы. Дефицит осадков и суховеи наблюдались в Кулудинской степи, где располагается эти районы, на протяжении всего мая, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик.

Ранее губернатор Новосибирской области сообщил, что аграрии четырех районов Новосибирской области, где в мае была зафиксирована аномально жаркая погода, вынуждены приостановить сев яровых культур по вине засухи. Из-за этой задержки у селян остается мало времени на завершение посевной. Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко заявил, что есть опасения по поводу невыполнения плана ярового сева в Кулудинской зоне - обширной степи на юге Западной Сибири.

"Эти районы традиционно страдают от засушливых явлений. К сожалению, в мае там отмечался существенный дефицит осадков, суховейные явления - это фиксируют наши агрометеорологи. Летние осадки носят достаточно пятнистый, неравномерный характер, поэтому точно сказать, когда на этих масштабных территориях пройдут осадки, достаточные для увлажнения пахотного слоя, сложно, и скорее всего такие напряженные условия здесь сохранятся в течение лета", - сказала Лапчик.

Ученые зафиксировали, что за четыре месяца 2020 года температура в регионах Сибири была в среднем выше на 5-10 градусов, чем за последние 10 лет, аномальная жара сохранилась в регионах СФО и в мае. Теплая погода стала причиной более раннего начала посевной кампании в Новосибирской области, сев начался на 11 дней раньше, чем в прошлом году. По словам министра сельского хозяйства региона, общая посевная площадь в области в 2020 году составила более 2 млн гектаров.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.