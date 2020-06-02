В Алтайском крае магнолия зацвела в открытом грунте впервые в Сибири

БАРНАУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Первое цветение южного растения - магнолии в Сибири в открытом грунте зафиксировали сотрудники Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского государственного университете (АлтГУ). Куст растения зацвел на площадке ботанического сада, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

"В Южно-Сибирском ботаническом саду АлтГУ впервые зацвел куст магнолии. В истории ботанических садов Сибири это первый случай цветения магнолии в открытом грунте, <...> это проверенный документально факт", - сказали в пресс-службе.

По данным специалистов ботанического сада, в 90-е годы XX века черенок магнолии Зибольда привезли на ботаническую площадку АлтГУ из коллекции Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН (Владивосток). Туда она попала из КНДР. Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, то, что магнолия на Алтае наконец-то зацвела - заслуга селекционеров ботанического сада.

"В начале июня этого года эта магнолия наконец-то зацвела и в коллекции ботсада АлтГУ. <...> На территории России магнолию <...> можно встретить на территории крупнейшего российского города-курорта Сочи, где они - основа экзотической парковой растительности. Теперь магнолия прижилась и в нашем городе, в сибирских условиях", - цитирует пресс-служба директора ботанического сада вуза, профессора Александра Шмакова.

Цветки магнолии Зибольда крупные, ароматные, белого цвета, в диком виде она растет в Китае, Японии и Корее. Это одна из самых морозостойких магнолий. Интродуцирована (переселена) магнолия на Дальний Восток РФ, в диком виде она встречается на острове Кунашир.