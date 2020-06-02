В Норильске остановили распространение нефтепродуктов в воде после разлива на ТЭЦ

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива. На работу станции пожар не повлиял.

ТАСС, 2 июня. Распространение нефтепродуктов в Норильско-Пясинской водной системе после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске остановлено. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Норникеля".

"МЧС и "Норникель" остановили распространение нефтепродуктов в Норило-Пясинской водной системе", - сказал собеседник агентства, добавив, что сотрудники НТЭК и Росприроднадзора провели осмотры территории разлива с воздуха.

В пресс-службе добавили, что было откачано и собрано более 100 тонн нефтепродуктов, проведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище, и в ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы.

Из Мурманска в Норильск прибыл отряд морской спасательной службы, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных странах мира. Спасатели разбили лагерь на реке Амбарная и перекрыли возможность дальнейшего распространения топливного пятна. Теперь они готовятся к его сбору для утилизации.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.