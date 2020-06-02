WWF: заграждения на озере в Норильске не смогли защитить его от токсичных веществ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Боны - защитные заграждения, предназначенные для локализации разливов нефтепродуктов на воде, позволили локализовать токсичное пятно на озере Пясино, однако они не смогут защитить водоем от вредных веществ после происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске. Бензол, толуол, этилбензол и ксилол растворяются в воде, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива, из них, по данным Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, собственник станции), около 100 тонн уже собрано.

"Успешная локализация пятна не означает, что в озеро не попали загрязняющие вещества. Увы, наиболее токсичные компоненты дизтоплива - легкая ароматика (бензол, толуол, этилбензол и ксилол) как раз и лучше всего растворяются в воде и никоим образом не могут быть собраны бонами", - приводятся слова руководителя программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексея Книжникова.

В настоящее время удалось успеть выставить боновые заграждения в устье реки Амбарная до того, как пятно попало в озеро Пясино. Рубежи обороны на двух рукавах находятся примерно в 5-6 км от озера, что видно на космических снимках от 1 июня, отмечает пресс-служба.