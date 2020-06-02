Менее трети безработных встали на учет в новосибирские центры занятости во время пандемии

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Из 41 тыс. обратившихся в центры занятости в Новосибирской области только 13 тыс. человек были уволены после 1 марта, что составляет менее 30%, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Игорь Шмидт.

По его словам, небольшой процент вставших на учет в центры занятости связан с выходом из тени тех, кто работал неофициально, либо занимался подработками и случайными заработками. Министр также отметил, что уровень безработицы в Новосибирской области на данный момент составляет 2,8%, признаны безработными 39,5 тыс. человек. Порядка 30% из них получают максимальный размер пособий, остальные - в размере пропорциональному среднему заработку.

"1 марта мы рассматриваем как начальную дату мониторинга и наблюдения за происходящими событиями. После 1 марта 41 тысяча человек обратились в центры занятости. Из этой 41 тысячи 13 тысяч - это те, кто уволен после 1 марта, это менее 30%. 7 тысяч уволены в 2020 году, остальные - это те, кто был уволен или вообще не работал ранее 2020 года", - сообщил Шмидт.

Как ранее сообщал ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, уровень регистрируемой безработицы в регионах СФО за апрель текущего года вырос с 1,3% до 1,9%. Больше всего рост наблюдается в Республике Тыве - с 5,4 до 9,1%. В конце мая на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина по ситуации на рынке труда министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что число безработных достигло в России 4,3 млн человек или 5,8% от трудоспособного населения.