Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске мог произойти из-за таяния грунтов вечной мерзлоты

НОРИЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске мог произойти из-за таяния грунтов вечной мерзлоты. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива. На работу станции пожар не повлиял.

"Компании еще во многом предстоит разобраться. Это будет кропотливая работа, для того чтобы посмотреть и оценить состояние резервуара, что вызвало просадку плиты, на которой стоял резервуар. Сейчас мы можем предположить по тем документам, которые мы поднимаем, что из-за летних аномально мягких температур, которые длились несколько лет, могло пройти растопление мерзлоты и могло произойти частичное проседание опор, на которых стоит платформа", - сказал Дяченко.

По словам вице-президента, это привело к обрушению плиты и динамическому удару в емкости. После чего произошел быстрый разлив топлива на поверхность.

В настоящий момент силами компании и спасательных служб остановлено распространение нефтепродуктов в Норильско-Пясинской водной системе. Из Мурманска прибыл отряд морской спасательной службы, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных странах мира. Спасатели разбили лагерь на реке Амбарная и перекрыли возможность дальнейшего распространения топливная пятна, и теперь готовятся к его сбору для утилизации. Проведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище, и в ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы.

Для ликвидации разлива на реке может потребоваться до 14 суток

Последствия утечки дизельного топлива в реки Далдыкан и Амбарка планируют ликвидировать в течение 10-14 суток.

"Что касается водного объекта, спасатели заверили нас, что при хорошем стечении обстоятельств им удастся полностью локализовать и убрать пятно в течение 10-14 суток", - сказал Дяченко.

По его словам, в результате облетов территории было установлено, что дизельное топливо прошло через Далдыкан и попало в реку Амбарка, где пятно сейчас локализовано. Для устранения последствий утечки компания пригласила отряд морской спасательной службы из Мурманска.

С территории, которая примыкает к ТЭЦ, уже вывезено порядка 800 кубометров грунта. "Ведется очень жесткий учет, чтобы понять, сколько мы собираем этого продукта. Вся почва будет замещаться и вывозиться на специальные хранилища, территория будет рекультивирована", - отметил Дяченко.

Запас резервного топлива восполнят

Норильско-Таймырская энергетическая компания к отопительному сезону восполнит запасы резервного топлива, сообщил также Дяченко.

"Сейчас ведется оценка всех возможных емкостей Таймырской топливной компании, всего, что у нас имеется на других хранилищах нефтепродуктов. Наша основная задача - в этом ключе подготовиться, чтобы мы вошли нормально в отопительный сезон, чтобы по всем нормативам у нас хватило топлива резервного", - сказал он.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.