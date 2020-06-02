Суд приостановил деятельность одного из крупнейших спортивных комплексов Омска

ОМСК, 2 июня. /ТАСС/. Деятельность Спортивно-концертного комплекса им. Виктора Блинова, в котором до 2007 года проводил домашние матчи хоккейный клуб "Авангард", приостановлена районным судом Омска по требованию прокуратуры до устранения многочисленных нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

"Куйбышевский районный суд Омска рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры Центрального округа к ГПОО "СКК им. В. Блинова". <…> По результатам рассмотрения судом принято решение о приостановлении деятельности объекта до полного устранения нарушений", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что основанием для обращения в суд послужили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания. По данным МЧС, эти нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В Минспорте Омской области ТАСС сообщили, что ведомство ожидает решение суда в полном объеме. "Сегодня была оглашена только резолютивная часть", - отметили в Минспорте.

Спортивно-культурный комплекс им. Блинова был возведен в 1986 году и вплоть до открытия "Арены-Омск" в 2007 году был главной базой хоккейного клуба "Авангард". Площадь дворца - 31 тыс. кв. м, ледового поля - 1,8 тыс. кв. метров, вместимость - 5,5 тыс. зрителей. После строительства "Арены-Омск" СКК был базой волейбольных команд "Омичка" и "Омичка-2", в комплексе работали десятки секций по шорт-треку, аэробике, тхэквондо, а также "Ледовый клуб Ирины Родниной".

В 2018 году ледовая арена и трибуны комплекса были закрыты, почти вся спортивная деятельность приостановлена. В здании до апреля 2020 года, когда из-за коронавируса был введен режим самоизоляции, проводились ярмарки, работали специализированные магазины спортивной экипировки.