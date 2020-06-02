Уровень безработицы вырос к июню в Красноярском крае и Омской области в несколько раз

"По сравнению с предыдущим годом за этот же период произошел фактический рост числа жителей Омской области, которые официально обратились в службу занятости и зарегистрировались как безработные - на сегодняшний день это около 29 тыс. человек. Если сравнивать с прошлым годом, то увеличение произошло в 2,4 раза", - сказал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в Омской области и Красноярском крае увеличился в 2020 году по итогам пяти месяцев в 2,4 и 3,5 раза соответственно. Об этом сообщили во вторник по видеосвязи в пресс-центре ТАСС руководители региональных ведомств, курирующих рынок труда.

По словам заместителя руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергея Селюнина, в этом регионе в начале года безработных было 12 тыс. человек, а по состоянию на начало июня их количество увеличилось до 42,6 тыс. человек или в 3,5 раза. "Если у нас было 0,9% уровень регистрируемой безработицы, то сейчас 2,9%", - отметил он.

По словам Куприянова, на ситуацию на рынке труда, безусловно, повлияло распространение коронавируса, но рост безработицы связан не только с пандемией. "По нашей оценке, только 8,5 тыс. человек из этих 29 тыс. потеряли работу после 1 марта текущего года", - рассказал министр. Он пояснил, что на рост числа безработных большое влияние оказали граждане, которые не работали минимум год до момента обращения в службу занятости.

Ранее полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло сообщил, что уровень регистрируемой безработицы в регионах СФО за апрель текущего года вырос с 1,3% до 1,9%. Наибольший рост наблюдается в Республике Тыве - с 5,4 до 9,1%. В конце мая на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина по ситуации на рынке труда министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что число безработных достигло в России 4,3 млн человек или 5,8% от трудоспособного населения.