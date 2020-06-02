В Новосибирске возбудили дело по факту смерти мужчины после падения ветки тополя

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности в администрации района возбуждено в Новосибирске, где в конце мая мужчина погиб от травм, полученных при падении ветки тополя при сильном ветре. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

27 мая следователи СК РФ по Новосибирской области инициировали проведение проверки по факту смерти мужчины от травм, полученных при падении ветки тополя при сильном ветре.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Ленинского района города Новосибирска, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

27 мая в Новосибирской области и других регионах Западной Сибири поднялся сильный ветер до 25 метров в секунду. В домах более чем 40 тысяч жителей Новосибирской области был отключен свет. В результате ураганного ветра пострадали пять человек, в том числе один ребенок, один человек погиб.