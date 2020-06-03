Первая в России Школа креативных индустрий откроется в Кузбассе в сентябре 2020 года

КЕМЕРОВО, 3 июня. /ТАСС/. Школьники Кемеровской области с нового учебного года смогут обучаться в первой в России Школе креативных индустрий, которая будет создана на базе филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерове. Дети с 12 лет будут бесплатно осваивать творческие дисциплины по шести направлениям, которые до настоящего времени преподавались только в высших учебных заведениях, сообщил ТАСС директор филиала РГИСИ Иван Клиндухов.

"В Кемерове в сентябре будет открыта первая Школа креативных индустрий в стране. Ребята попробуют себя по шести творческим направлениям - это анимация, дизайн, звукорежиссура и современная электронная музыка, театральные технологии, фото- и видеотворчество, VR - интерактивные цифровые технологии. Ранее подобное обучение можно было пройти только на высшей ступени образования, а для школьников подобных программ не было, за исключением единственного коммерческого аналога в Москве, но это очень дорогостоящее обучение, не все могут себе его позволить. В Школе креативных индустрий обучение бесплатное, это дополнительное образование для детей в возрасте 12-18 лет", - сказал Клиндухов.

Он отметил, что до конца года планируется открыть Школу креативных индустрий в Калининграде, а затем во Владивостоке, где, так же как и в Кемерове, строятся культурные кластеры.

Школа креативных индустрий в Кемерове будет рассчитана на 180 учеников, продолжительность курса обучения составит два года. В первый год школьники будут создавать проекты по всем шести направлениям творческих студий, а затем смогут выбрать понравившуюся студию и заниматься в ней. В настоящий момент ведется ремонт помещения и его оборудование. Первые занятия планируется начать с 15 сентября текущего года.

Филиал РГИСИ в Кузбассе войдет в состав Сибирского кластера искусств, который создается в Кемерове. Он будет состоять из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, которые разместятся на разных площадках в Ленинском и Центральном районах Кемерова соответственно. В образовательный комплекс также войдут филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Центральной музыкальной школы (ЦМШ), интернат для учащихся, общеобразовательная школа и 16-этажный жилой дом для педагогов и работников комплекса. Строительство объектов планируется завершить в 2021 году. До этого времени обучение будет организовано на площадках других учреждений культуры Кузбасса.

Новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента РФ Владимира Путина должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года.