Коронавирус обнаружили почти у трети вахтовиков, вернувшихся в Томск из Якутии

ТОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Медики подтвердили коронавирус у 87 из 292 человек, прибывших в Томскую область с Чаяндинского месторождения в Якутии, где была зафиксирована крупная вспышка инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"Вахтовики прибывали в конце мая, и 1, 2 июня рейсы были. По числу подтвержденных случаев - 87 человек. Всего с Чаяндинского [месторождения] прибыли 292 вахтовика. В обсерваторах Томской области находится 81 вахтовик, прибывший с Чаяндинского месторождения. Сегодня и завтра будут выписаны 18 из тех, кто прибыл в начале мая", - сказала собеседница агентства.

Карантин из-за вспышки коронавируса на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работали более 10 тыс. человек. За месяц Роспотребнадзор Якутии подтвердил заражение у 43 человек на территории месторождения, после выявления очага было вывезено свыше 8,1 тыс. человек. В администрации Томской области сообщали, что всего на Чаяндинском месторождении было порядка 300 томичей, большая часть из них прибыла 6 и 7 мая - около 200 человек.

По последним данным, в Томской области зарегистрировано 739 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 340 человек выздоровели, 14 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.