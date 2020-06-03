Коронавирус выявили у 40 работников городской больницы в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден у 40 сотрудников новосибирской городской клинической больницы №34, два отделения которой ранее были закрыты на карантин. Всего в Новосибирской области коронавирусной инфекцией заразились больше 350 медиков, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в среду.

Ранее местные СМИ сообщили о вспышке коронавируса в учреждении. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал журналистам, что два отделения больницы №34 закрыты на карантин, однако медучреждение продолжает работу.