Коронавирус выявили у 40 работников городской больницы в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден у 40 сотрудников новосибирской городской клинической больницы №34, два отделения которой ранее были закрыты на карантин. Всего в Новосибирской области коронавирусной инфекцией заразились больше 350 медиков, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в среду.
Ранее местные СМИ сообщили о вспышке коронавируса в учреждении. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал журналистам, что два отделения больницы №34 закрыты на карантин, однако медучреждение продолжает работу.
"Диагноз COVID-19 подтвержден у 363 сотрудников медицинских учреждений Новосибирской области. В ГБУЗ НСО "Городская клиническая больницы №34" диагноз COVID-19 подтвержден у 40 сотрудников", - сказал собеседник агентства.
По данным оперативного штаба на утро 3 июня, в Новосибирской области выявлено 3 020 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1 204 человека выздоровели, 34 пациента скончались. Под медицинским наблюдением остаются больше 2 тыс. жителей региона.
Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.