В Приангарье задержали трех человек по делу о контрабанде леса на 134 млн рублей

ТАСС, 3 июня. Члены организованной преступной группы в Иркутской области подозреваются в контрабанде более 15 тыс. кубометров леса на сумму более 134 млн рублей. СК возбудил уголовное дело, сообщается в среду на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, с 2016 по 2018 год члены организованной преступной группы, действовавшей на территории Иркутской области, через подставные фирмы незаконно вывезли из РФ <...> пиломатериал объемом более 15 тыс. кубических метров стоимостью свыше 134 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов"). Трое участников группы задержаны. Максимальное наказание по вменяемой статье - лишение свободы на 12 лет.