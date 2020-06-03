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В Приангарье задержали трех человек по делу о контрабанде леса на 134 млн рублей

По данным следствия, из России вывезли пиломатериал объемом более 15 тыс. куб. м
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© Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

ТАСС, 3 июня. Члены организованной преступной группы в Иркутской области подозреваются в контрабанде более 15 тыс. кубометров леса на сумму более 134 млн рублей. СК возбудил уголовное дело, сообщается в среду на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, с 2016 по 2018 год члены организованной преступной группы, действовавшей на территории Иркутской области, через подставные фирмы незаконно вывезли из РФ <...> пиломатериал объемом более 15 тыс. кубических метров стоимостью свыше 134 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов"). Трое участников группы задержаны. Максимальное наказание по вменяемой статье - лишение свободы на 12 лет.

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