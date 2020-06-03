Расходы на поддержку бизнеса в период пандемии в Приангарье оцениваются в 10 млрд рублей

"Пандемия еще не закончилась. Надо сделать анализ затрат, которые понесет региональный бюджет [на поддержку предпринимателей]. Предварительно они составляют около 10 млрд рублей", - сказал Кобзев.

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Расходы бюджета Иркутской области на поддержку предпринимателей в период пандемии коронавируса предварительно оцениваются в сумму около 10 млрд рублей в 2020 году. Об этом в среду сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев на пресс-конференции в режиме онлайн.

Он уточнил, что в регионе продолжают работать 97% предприятий крупного бизнеса и 87% - малого и среднего.

В частности, для поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области приняли пониженную ставку - 0,5% от кадастровой стоимости - по налогу на имущество для владельцев административно-деловых и торговых центров, применяющих упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход. В итоге более 40% торговых центров снизили арендную плату. Почти 8,5 тыс. налогоплательщиков получили отсрочки по разного рода налогам, снижены тарифы по страховым взносам. Предпринимателям, которые организовали временные рабочие места, предоставляют ежемесячную субсидию на каждого работника в размере более 26 тыс. рублей. С 1 января 2021 года власти планируют отменить единый налог на вмененный доход, который уплачивают более 40 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей.

По словам Кобзева, потери консолидированного бюджета Иркутской области в связи с пандемией в 2020 году оцениваются в 20 млрд рублей - это десятая часть доходов региона.

По данным на утро среды, в Иркутской области подтверждено 2 тыс. 447 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 1 тыс. 39 приходится на вахтовых рабочих. За время пандемии в регионе 496 человек выздоровели, 13 умерли.