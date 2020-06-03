Генпрокуратура взяла под контроль проверку в связи с ЧП в Норильске

"Генеральная прокуратура взяла под контроль проверочные мероприятия в связи с аварийным разливом нефтепродуктов на промышленной площадке акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания", - отметили в ведомстве.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России взяла под особый контроль проведение проверки в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуре.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива, часть ГСМ попала в воду реки Амбарной, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Прокуратура с привлечением специалистов Енисейского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Красноярскому краю, территориального управления Росрыболовства организовала проверку с целью установления причин происшествия, ликвидации его последствий, а также определению ущерба. По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли) и ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод").

"Генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Территориальному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку", - сообщили в Генпрокуратуре.