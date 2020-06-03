Избившие до смерти заключенного экс-сотрудники ФСИН в Хакасии получили до 12 лет колонии

ТАСС, 3 июня. Суд приговорил троих бывших сотрудников исправительной колонии № 33 в Хакасии к срокам от 10 до 12 лет в колонии строгого режима после смерти заключенного, которого они избивали, чтобы тот соблюдал режим учреждения. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Трое бывших сотрудников УФСИН России по Республике Хакасия и их пособник из числа осужденных лиц <...> признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений. <...> Приговором суда бывшим сотрудникам исправительной колонии назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 12 лет <...> Осужденному, являвшемуся пособником, с учетом имеющейся судимости по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде 24,5 года", - говорится в сообщении.

Экс-сотрудники ФСИН будут отбывать наказание в колонии строгого режима, их пособник - в колонии особого режима. Также суд лишил бывших сотрудников колонии права занимать должности в органах ФСИН России на 2 года.

Следствием и судом установлено, что 10 ноября 2017 года сотрудники исправительной колонии, чтобы убедить заключенного соблюдать режим, отключили систему видеонаблюдения и переносной видеорегистратор и инсценировали нападение на него других осужденных. Пособник из числа заключенных подготовил средства и орудия преступления, такие как боксерские перчатки, газовый баллончик, скотч, матрацы и электрошокер.

"Повалили мужчину на матрац, связали руки скотчем, после чего нанесли ему не менее 26 ударов руками, коленями, ногами, резиновой палкой, электрошокером по голове и различным частям тела, причинив телесные повреждения", - говорится в сообщении. Мужчина умер в больнице 19 ноября 2017 года из-за закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся развитием отека головного мозга.

Приговор вынесен по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Пособничество в превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий"), ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").