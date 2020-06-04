Сроки сдачи домов в пострадавшем от паводков Тулуне перенесли из-за подрядчиков

ИРКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Перенос сроков ввода жилых домов в Тулуне в Иркутске, где идет восстановление инфраструктуры после прошлогодних паводков, связан с тем, что подрядчики не исполнили условия контрактов. Об этом в четверг сообщила ТАСС первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Ирина Худякова.

В январе в Тулуне должны были начать передавать пострадавшим жителям первые индивидуальные дома, строящиеся в микрорайоне Березовая роща. Об этом было заявлено в декабре 2019 года в ходе поездки в город экс-вице-премьера Виталия Мутко. Затем сроком заселения называли апрель. Сроком ввода первых многоквартирных домов, которые возводятся в микрорайоне Угольщиков, власти сначала называли март, потом май. Однако до сих пор дома не заселены.

"Перенос срока связан с неисполнением подрядными организациями условий заключенных контрактов, применением строительных материалов и оборудования, не соответствующих проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, что потребовало ее повторного прохождения", - сказала Худякова.

Она уточнила, что первые 12 индивидуальных домов в Березовой роще сдадут в эксплуатацию до 10 июня. В микрорайоне Угольщиков завершено строительство трех двухэтажных домов на 66 квартир, извещение об окончании строительства направлено в службу государственного строительного надзора Иркутской области, которая должна дать разрешение на ввод в эксплуатацию. До 1 сентября в Березовой роще должны построить еще 143 индивидуальных жилых дома, в микрорайоне Угольщиков до конца 2020 года планируется возвести еще шесть восьмиэтажных домов на 496 квартир. На строительстве жилья в Тулуне работают 11 подрядных организаций.

Президент России Владимир Путин, проводя 26 мая совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах, выразил сомнение по поводу темпа восстановительных работ в Иркутской области. Он отметил, что "там далеко еще не все сделано", поэтому данный вопрос в ближайшее время будет вновь рассматриваться, чтобы при необходимости предпринять дополнительные меры. Правительство Иркутской области 28 мая заявило, что темпы восстановительных работ в зоне паводка будут ускорены, корректируются графики, чтобы сократить отставание.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.