В Омске зафиксированы повышенные выбросы в атмосферу трех видов загрязняющих веществ

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации этилбензола, фенола и сероводорода зафиксировано в атмосфере Омска. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"В центр экологического мониторинга и оперативного реагирования за 3 июня 2020 года на загрязнение атмосферного воздуха от граждан поступило 125 обращений. В вечернее время был организован выезд экологической лаборатории. Отбор проб показал превышение предельно допустимой концентрации этилбензола (2,2 ПДК), фенола (1,07 ПДК), сероводорода (1,12 ПДК)", - сказали в Минприроды.

Жалобы на стойкий химический запах поступали от жителей Кировского и Советского округов, находящихся рядом с северо-западной промзоной, где расположены основные нефтехимические предприятия Омска. Обь-Иртышское УГМС объявило с 23:00 3 июня до 10:00 4 июня режим неблагоприятных метеоусловий для предприятий этой промзоны. Протоколы исследований направлены в МЧС, Росприроднадзор и Роспотребнадзор.