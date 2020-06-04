С акватории загрязненной реки Амбарная в Норильске собрали 75 куб. м топлива

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты собрали 75 куб. м нефтепродуктов, вылившихся в реку Амбарная в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"С акватории реки Амбарная собрано 75 куб. м нефтепродуктов, почти 50 куб.м из них утилизировано путем сожжения", - сказал собеседник агентства. В акватории реки Амбарная установлено шесть боновых заграждений общей протяженностью 950 м, сорбентом обработано 1,6 тыс. кв. м акватории.

Кроме того, из низменных участков местности откачано 157 куб. м дизельного топлива, вывезено в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 480 куб. м загрязненного грунта.

Из-за аварии на территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.