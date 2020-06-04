В деревне под Омском сняли карантин, введенный из-за коронавируса

Ранее пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что карантин в деревне Стародубка был введен с 24 мая после выявления случаев заражения коронавирусом среди жителей населенного пункта. Въезд в поселение был закрыт, передвижение населения ограничено.

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Администрация Калачинского района Омской области сняла с четверга карантин, введенный ранее в деревне Стародубка из-за выявленных семи случаев инфицирования коронавирусом. Об этом говорится в постановлении главы района Фридриха Мецлера, предоставленного ТАСС администрацией.

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"Администрация Калачинского муниципального района Омской области постановляет отменить с 04.06.2020 ограничительные мероприятия (карантин) на территории деревни Стародубка Воскресенского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области", - говорится в документе.

Деревня Стародубка основана в конце XIX века, располагается в 90 км от Омска. По данным Омскстата, в населенном пункте проживает 529 человек.

В Омской области, по данным регионального Минздрава, зарегистрировано 1 540 случаев заражения коронавирусом, 598 человек выздоровели, 20 скончались.