Обновленные "Грады" и БПЛА "Элерон" впервые покажут на параде Победы в Новосибирске

ТАСС, 4 июня. Модернизированные реактивные системы залпового огня (РЗСО) "Град" и комплексы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Элерон" впервые примут участие в параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Новосибирске 24 июня. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

"Кроме того, гости праздника смогут увидеть боевые машины сопровождения из состава ракетного комплекса "Ярс". Всего по главной улице Новосибирска проедут более 50 единиц военной техники. Среди них комплексы БПЛА "Орлан-10", бронированные автомобили "Тигр", БТР, комплексы С-400, "Искандер", "Панцирь-С1", артиллерийские установки "Нона-СВК", "Мста-Б" и танки Т-72Б3", - говорится в сообщении.

Модернизированная версия 122-миллиметровой РЗСО "Град" отличается от предшественника повышенной эффективностью стрельбы, более мощными боеприпасами, наличием автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки, связи и навигации.

Многофункциональный беспилотный комплекс "Элерон" малого радиуса действия способен осуществлять наблюдение за объектами в труднодоступной местности. В полете БПЛА может находиться до 2 часов. С его помощью осуществляется поиск и обнаружение условного противника, корректировка нанесения поражения минометными расчетами и действий мотострелковых подразделений.

В пресс-службе добавили, что новая техника прибыла в артиллерийские соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа зимой 2020 года, хорошо зарекомендовала себя в полевых условиях и активно используется при проведении учений.