В Иркутской области ликвидируют возгорание на нефтяной скважине

ИРКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Возгорание на нефтяной скважине ликвидируют на севере Иркутской области на Аянском (Западном) участке недр, который осваивает дочернее предприятие Иркутской нефтяной компании (ИНК) ООО "Тихоокеанский терминал". Возгорание локализовано, опасность лесного пожара отсутствует, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе дочерней компании ИНК.

"ООО "Тихоокеанский терминал" сообщает о возгорании скважины на Аянском (Западном) лицензионном участке. Пострадавших нет. Возгорание произошло 30 мая в 18:30 (13:30 мск) при проведении замеров дебита скважины. Мероприятия, предусмотренные планом ликвидации аварийной ситуации, выполнены в полном объеме. Ситуация находится под полным контролем. Возгорание локализовано, опасность лесного пожара отсутствует", - сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что в ближайшие сутки на участок доставят специальное оборудование для полной ликвидации возгорания. Создана комиссия по выяснению причин происшествия и устранению его последствий. Производство работает в штатном режиме.

По данным с сайта ИНК, участок недр Аянский (Западный) расположен на севере Иркутской области на территории Усть-Кутского, Киренского и Катангского районов. Площадь участка составляет 162,7 кв. км (примерно треть площади Иркутска). Запасы оценены в 0,26 млн тонн нефти. Участок на западе граничит с Ярактинским нефтегазоконденсатным месторождением ИНК, на востоке - с Западно-Аянским месторождением, связывая два основных добывающих актива ИНК в единую площадь. Компания "Тихоокеанский терминал" получила лицензию на освоение Аянского участка в 2010 году.

ИНК является одним из крупных частных производителей углеводородного сырья в России. Участвует в геологическом изучении, разведке и разработке 48 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края.