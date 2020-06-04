Шахта "Бутовская" в Кемерове частично приостановила работу после схода породы на горняка

КЕМЕРОВО, 4 июня. /ТАСС/. Отслоение горной массы произошло в забое шахты "Бутовская" (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Кемерове, в результате чего тяжелые травмы получил работник предприятия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПМХ, работа шахты частично приостановлена до предписания Ростехнадзора.

По данным Сибирского управления Ростехнадзора по Кемеровской области, вечером в среду в очистном забое шахты "Бутовская" произошло отслоение горной массы, которая обрушилась на 30-летнего рабочего. Он был эвакуирован из шахты работниками участка и передан медикам. В Центре медицины катастроф ТАСС уточнили, что пострадавший госпитализирован и находится в стабильно-тяжелом состоянии.

"Работы на участке, где произошел несчастный случай, временно приостановлены. Сроки приостановки станут известны после получения предписания от Ростехнадзора. Для расследования всех обстоятельств и причин несчастного случая была создана комиссия Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В работе комиссии участвуют также сотрудники шахты "Бутовская" и специалисты института по безопасности АО "НЦ ВостНИИ", - сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

По факту происшествия Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли начала проверку.

Шахта "Бутовская" расположена в городе Кемерово и добывает коксующийся уголь марок К и КО, использующийся после обогащения в металлургии. Первая очередь предприятия запущена в эксплуатацию в 2013 году, вторая очередь - в 2017 году. Проектная мощность шахты по добыче угля составляет 2,7 млн тонн.