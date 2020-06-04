Эксперт: озеро у Норильска еще год не позволит дизтопливу попасть в Карское море

Ранее Росрыболовство сообщало, что основная масса солярки ушла дном под заградительными бонами на реке Амбарная и сейчас уже находится в озере Пясино.

ТОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Дизтопливо, которое попало в бассейн реки Пясино после аварии на территории ТЭЦ в Норильске, пройдет по малой реке Амбарная, однако как минимум на год остановится в озере Пясино и не пойдет дальше - до акватории Карского моря, сообщил ТАСС завкафедрой ихтиологии и гидробиологии Томского госуниверситета (ТГУ), исследователь акватории Таймырского полуострова Владимир Романов.

"Озеро Пясино - это стоячий водоем, так что прорыва до истока [реки] Пясины, которая впадает в Карское море, ближайшие год-два не будет. Оно (озеро) может прослужить буфером", - сказал Романов, исследовательский стаж которого насчитывает 30 лет.

Как уточнил ТАСС старший научный сотрудник НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов Владимир Заделенов, озеро Пясино ранее было важным рыбохозяйственным водоемом. После строительства Большого Норильска использовалось как полигон для слива стоков этого города. При этом биосток с озера весьма важен для сиговых полупроходных рыб реки Пясины, так как нерестилища нельмы, муксуна (который в Пясине достигает 14 кг), сига, ряпушки находятся вблизи истока реки из озера.

"В бассейне Пясины отмечено 38 видов рыб. Фауна уникальна тем, что приспособилась жить в условиях Арктики. Это лососевые, сиговые виды рыб и сибирский осетр. Все они являются весьма требовательными к концентрации кислорода, растворенного в воде. При нефтяном загрязнении на поверхности воды возникает тонкая пленка углеводородов, препятствующая диффузии кислорода. То есть возникает ситуация кислородного голодания для рыб, которая может привести к гибели", - сказал Заделенов.