Алтайский онкодиспансер, закрывший отделения из-за коронавируса, возобновил операции

Ранее Минздрав Алтайского края сообщал, что тесты на коронавирус подтвердились примерно у 70 человек в онкодиспансере Барнаула. Из врачей и медсестер с отрицательными результатами тестов была сформирована медбригада, которая долечивала оставшихся в клинике неинфицированных пациентов. Вторая площадка в городе, где работают с онкобольными, - в краевом онкоцентре "Надежда" на Змеиногорском тракте - также введен двухнедельный карантин в ряде отделений.

ТАСС, 4 июня. Онкодиспансер в Алтайском крае, ранее закрывший обе лечебные базы клиники из-за вспышки коронавирусной инфекции, возобновил проведение плановых операций. После недельного перерыва объемы хирургической помощи будут увеличены до 10 операций в сутки, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Алтайском краевом онкологическом диспансере "Надежда" возобновили плановые операции. Так, 3 июня провели четыре хирургических вмешательства. В ближайшие дни в связи с активным заполнением отделений после недельного перерыва объемы хирургической помощи будут увеличены до 10 операций в сутки. Также пациенты продолжают получать химиотерапию и лучевое лечение", - говорится в сообщении.

"С 29 мая на Змеиногорском тракте закрыты отделения урологии и радиотерапии №2 - там были выявлены двое инфицированных больных. Все остальные отделения работают, на них распределена нагрузка закрытых на карантин служб. Я не исключаю, что в связи со сложившейся ситуацией возможно возникновение очередности на лечение, но задержка на несколько дней вполне допускается в онкологической практике. В любом случае мы сейчас всеми силами стараемся сократить сроки ожидания до минимума", - цитирует пресс-служба главного врача онкодиспансера Игоря Вихлянова.

По данным регионального оперштаба, на 4 июня в Алтайском крае в общей сложности выявлено 2 135 случаев коронавируса.