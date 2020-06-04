Детское отделение психбольницы Томска закрыли на карантин из-за коронавируса

ТОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Детское диспансерное отделение Томской психиатрической больницы закрыто на двухнедельный карантин - коронавирус выявлен у одного из сотрудников медучреждения. Помощь пациентам будут оказывать на дому или в приемном отделении, сообщил ТАСС главный врач больницы Сергей Андреев.

"Отделение закрыто с 4 июня на две недели в связи с подтверждением коронавируса у одного из сотрудников. Инфекция у заболевшего протекала бессимптомно, выявить ее смогли с помощью тестов, которые в обязательном порядке сдают все работники учреждения. Помощь нуждающимся в постановке препаратов пролонгированного действия будет проводиться на дому. Экстренная - при обращении в порядке скорой помощи - будет оказываться в приемном отделении психиатрической больницы", - сообщил главврач.

Он уточнил, что в настоящее время в детском диспансерном отделении работают 27 человек, все отправлены на 14-дневную самоизоляцию. В течение двух недель они будут находиться под наблюдением эпидемиологов и регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Также под наблюдение врачей и эпидемиологов попадают контактные с медработником пациенты и сопровождающие их лица, приходившие на прием. В отделении проведена полная дезинфекция.

По последним данным, в Томской области зарегистрировано 797 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 385 человек выздоровели, 14 умерли.