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Пандемия коронавируса нового типа

Детское отделение психбольницы Томска закрыли на карантин из-за коронавируса

Помощь пациентам будут оказывать на дому или в приемном отделении

ТОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Детское диспансерное отделение Томской психиатрической больницы закрыто на двухнедельный карантин - коронавирус выявлен у одного из сотрудников медучреждения. Помощь пациентам будут оказывать на дому или в приемном отделении, сообщил ТАСС главный врач больницы Сергей Андреев.

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"Отделение закрыто с 4 июня на две недели в связи с подтверждением коронавируса у одного из сотрудников. Инфекция у заболевшего протекала бессимптомно, выявить ее смогли с помощью тестов, которые в обязательном порядке сдают все работники учреждения. Помощь нуждающимся в постановке препаратов пролонгированного действия будет проводиться на дому. Экстренная - при обращении в порядке скорой помощи - будет оказываться в приемном отделении психиатрической больницы", - сообщил главврач.

Он уточнил, что в настоящее время в детском диспансерном отделении работают 27 человек, все отправлены на 14-дневную самоизоляцию. В течение двух недель они будут находиться под наблюдением эпидемиологов и регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Также под наблюдение врачей и эпидемиологов попадают контактные с медработником пациенты и сопровождающие их лица, приходившие на прием. В отделении проведена полная дезинфекция.

По последним данным, в Томской области зарегистрировано 797 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 385 человек выздоровели, 14 умерли.

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РоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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