Разлив топлива в Норильске отследили спутники

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Роскосмос выполняет мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью спутников. Об этом говорится в сообщении, распространенном госкорпорацией в четверг.

"В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций: последствия прохождения урагана в Республике Бангладеш и Индии, последствия наводнения в Республике Эль-Сальвадор, разлив топлива в Норильске", - указано в нем.

В госкорпорации уточнили, что в четверг по запросу МЧС "была активирована Международная Хартия в целях мониторинга разлива топлива в Норильске силами иностранных космических аппаратов".

Также с 28 мая по 4 июня Роскосмос передал данные дистанционного зондирования Земли в МЧС об обстановке в районе реки Бурея в Хабаровском крае, природных пожарах на Камчатке, паводковой обстановке в Якутии и Волжско-Камском каскаде. Всего было отснято свыше 1,2 млн квадратных километров территории.