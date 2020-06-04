Росгвардия направляет в Норильск комплекс беспилотников для воздушной разведки рек

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Росгвардия направляет в Норильск комплекс беспилотных летательных аппаратов для воздушной разведки рек Далдыкан и Амбарной после утечки нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Норильск самолетом МЧС будет доставлен расчет комплекса беспилотных летательных аппаратов авиационного отряда особого назначения управления Росгвардии по Красноярскому краю. При помощи беспилотных летательных аппаратов сотрудники Росгвардии будут осуществлять воздушную разведку рек Далдыкан и Амбарная, а также аэрофотосъемку в режиме реального времени", - сказал собеседник агентства.