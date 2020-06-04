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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Росгвардия направляет в Норильск комплекс беспилотников для воздушной разведки рек

Устройства будут производить воздушную разведку рек Далдыкан и Амбарная, а также аэрофотосъемку в режиме реального времени
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Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Росгвардия направляет в Норильск комплекс беспилотных летательных аппаратов для воздушной разведки рек Далдыкан и Амбарной после утечки нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Норильск самолетом МЧС будет доставлен расчет комплекса беспилотных летательных аппаратов авиационного отряда особого назначения управления Росгвардии по Красноярскому краю. При помощи беспилотных летательных аппаратов сотрудники Росгвардии будут осуществлять воздушную разведку рек Далдыкан и Амбарная, а также аэрофотосъемку в режиме реального времени", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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