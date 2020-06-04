Морские спасатели не обнаружили следов нефтепродуктов в озере Пясино рядом с Норильском

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Морские спасатели и экологи, обследовав с воздуха территорию озера Пясино в 20 км от Норильска, не обнаружили в нем следов нефтепродуктов после разлива нефти на ТЭЦ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по аварийно-спасательной работе и ликвидации разливов нефти Северного филиала морской спасательной службы Михаил Сарков.

Пясино - озеро ледникового происхождения, находится на севернее Норильска. Площадь озера - 735 кв. км, оно имеет важное рыбохозяйственное значение. Нерестилища ценных пород рыб - нельмы, муксуна, сига, ряпушки - находятся вблизи истока реки Пясины из озера.

"Озеро огромное, сразу пошла информация, что прорвались нефтепродукты. Я послал туда восемь человек перекрывать бонами узкое место. Лед тоже является индикатором [загрязнения], он сразу становится другого цвета, мы с экологами облетели все озеро, и там нет [нефтепродуктов]", - сказал Сарков. Он также отметил, что информация, о том, что нефтепродукты могли пройти через установленные защитные боны на реке Амбарная дальше по течению, не соответствует действительности. "Такого не бывает. Топливо легче воды", - сказал он, добавив, что топливо локализовано на реке Амбарная, и его начали собирать.