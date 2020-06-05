Эксперт: топливный резервуар в Норильске могли установить не на твердую скалу

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Опоры топливного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, который был поврежден и разгерметизирован, что привело к разливу более 20 тыс. кубометров дизтоплива, могли быть не установлены на твердую скалу при строительстве, как было запланировано. Их могли поставить в мерзлый грунт, таяние которого и повлекло инцидент, сообщил ТАСС заместитель заведующего кафедрой криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Валерий Гребенец, работавший в НИИ в Норильске в годы строительства ТЭЦ.

"Если бы основание стояло на сваях-стойках, это все было бы неважно, емкость бы в итоге уперлась в скалу, а мерзлота протаяла. Но похоже, что эти сваи-стойки не были добурены до скалы еще при строительстве и оставались, по сути, вмороженными в грунт. Возможно, при анализе причин аварии, если будут копать глубоко, установят, что, например, при строительстве бетонных оснований для емкостей на самом деле не дошли до самой скалы. Там же не видно, 6-8 метров в глубину, трудно различить, куда упираешься, могли попасть на какой-то обломок, приняв его за прочное скальное основание", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в целом под объектами ТЭЦ и соседнего Надеждинского металлургического завода сравнительно неглубоко залегает скальная порода, на которую и опирались строители при возведении производственных объектов. Ее наличие стало одним из аргументов в пользу организации производства именно в этом месте. Однако даже если цистерна, из которой разлилось топливо, не стояла на прочной скале, таяние мерзлоты под ней более чем 30 лет сдерживало само хранящееся в резервуаре топливо.

"Солярка", как известно, не замерзает, но постепенно принимает температуру окружающей среды. Это значит, что емкость на 20 тыс. тонн в течение зимы холодеет и, что самое интересное, в теплое время года, с наступлением весны и до прихода осени, становится своего рода холодным большим прессом. В течение короткого норильского лета, пока нагревается, отдает свой холод грунтам. За счет этого, вероятно, и мерзлота под этим свайным основанием сохранялась так долго", - пояснил эксперт.

В этом же году, пояснил он, аномально теплая зима не дала горючему достаточно охладиться, а рано начавшаяся и теплая весна быстро нагрела его, из-за чего грунт начал таять. По словам Гребенца, вероятнее всего, таяние под опорами было неравномерным, что вызвало проседание части из них и повреждение цистерны.

О ходе ликвидации ЧП

К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива.

На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище. Всего к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено порядка 300 человек и свыше 70 единиц техники заполярного филиала компании, Норильско-Таймырской энергетической компании и специализированных организаций.

О станции

Строительство Норильской ТЭЦ-3 началось в 1976 году для обеспечения теплоэнергией Надеждинского металлургического завода и поселка Кайеркан (сейчас часть Норильска). Первый энергоблок станции был запущен в 1980 году. С вводом четвертого энергоблока станции в 1986 году строительство ТЭЦ завершилось.

ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ч.