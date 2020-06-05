Два краснокнижных стерха из Новосибирского зоопарка стали парой и ожидают потомство

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Краснокнижные журавли, стерхи Стеша и Паша впервые за 20 лет пребывания в Новосибирском зоопарке стали парой. Сейчас птицы, которых в дикой природе Западной Сибири осталось не более 20, высиживают яйцо, рассказала ТАСС старший научный сотрудник зоопарка Татьяна Певнева.

"Мы наблюдали ритуалы ухаживания, было видно, что пара сложилась. Но предсказать, вылупится ли из яйца птенец, невозможно. Мы, конечно, надеемся, и готовимся: разнообразим рацион птиц, чередуем в кормлении разную рыбу, даем витамины", - сказала Певнева, добавив, что стерхи моногамны и создают постоянные пары.

Это вторая пара стерхов за Уралом, первая живет в зоопарке "Роев ручей" в Красноярске и становилась родителями только однажды за 13 лет, в 2018 году, добавил в свою очередь пресс-секретарь зоопарка Олег Чипура. В Красноярск они были доставлены в феврале 2007 года из Московского зоопарка.

Стерх - сибирский белый журавль, гнездится только в России и занесен в Красную книгу. Вид делится на две популяции - западносибирскую численностью около 20 особей, она обитает на Ямале и восточносибирскую, которая гнездится в Якутии. Численность восточносибирской популяции оценивается примерно в 3 тыс. особей. В неволе стрехи живут до 80 лет.