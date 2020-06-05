Число заразившихся коронавирусом сотрудников ИСС им. Решетнева увеличилось до 17

ТАСС, 5 июня. Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у двух сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос) - крупнейшего российского производителя спутников, расположенного в городе Железногорске Красноярского края. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.
По состоянию на 3 июня было известно о 15 заразившихся. Таким образом, общее число заразившихся на предприятии, работа двух цехов которого уже приостановлена из-за ситуации с коронавирусом, выросло до 17.
"На 08:00 (04:00 мск) 5 июня стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией [в городе]. Среди указанных лиц двое являются сотрудниками АО "Информационные спутниковые системы", - говорится в сообщении. На предприятии принимаются усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса.
По данным на 4 июня, в Красноярском крае подтверждено 4 795 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 14. За время пандемии в регионе 1 363 человек выздоровели, 46 умерли.
АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.