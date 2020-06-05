Число заразившихся коронавирусом сотрудников ИСС им. Решетнева увеличилось до 17

ТАСС, 5 июня. Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у двух сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос) - крупнейшего российского производителя спутников, расположенного в городе Железногорске Красноярского края. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

По состоянию на 3 июня было известно о 15 заразившихся. Таким образом, общее число заразившихся на предприятии, работа двух цехов которого уже приостановлена из-за ситуации с коронавирусом, выросло до 17.