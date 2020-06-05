В Иркутске задержали мужчину за похищение партии защитных масок на сумму 31 млн рублей

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Иркутске мужчину, который удерживал в квартире знакомого предпринимателя и угрожал ему с требованием изменить маршрут поставок медицинских масок, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления СК РФ.

"По версии следствия, обвиняемый, зная, что его знакомый отправил большую партию медицинских защитных масок в Ивановскую область, привязал бизнесмена к батарее в его квартире в Иркутске, избивал и угрожал ему ножом до тех пор, пока тот не выполнил условия обвиняемого. Требования заключались в изменении адреса поставки груза с медицинскими масками на сумму более 31 млн рублей. Когда товар прибыл в указанное место, сообщники обвиняемого похитили груз и перевезли в Москву для дальнейшей продажи. <…> По горячим следам подозреваемый был задержан", - сказано в сообщении.

Потерпевший обратился в полицию, когда ему удалось освободиться. В ходе обысков на оптовой базе в Москве сотрудники полиции и СК обнаружили и изъяли часть похищенных масок. Больше половины товара злоумышленники успели продать.

Следственные органы возбудили уголовное дело. 49-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "в", "в" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия"), п. "б" ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере"). Обвиняемый арестован. Проверяется его причастность к совершению преступлений на территории других регионов.