Под Красноярском задержали двух мужчин с почти 2 кг героина

ТАСС, 5 июня. Сотрудники полиции изъяли почти 2 кг героина у двух мужчин, задержанных под Красноярском. Возбуждено уголовное дело, сообщается в пятницу на сайте главного управления МВД региона.

"Оперативниками <...> на первом километре автодороги "Красноярск - Частоостровское" был остановлен автомобиль марки Toyota Camri. В ходе досмотра транспортного средства полицейскими было обнаружено и изъято два полимерных пакета с порошкообразным веществом, денежные средства в размере более 1 млн рублей. Водитель 1978 г. р. и пассажир 1981 г. р. были задержаны", - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что в пакетах находится героин весом более 1,988 кг. Полиция возбудила уголовное дело в отношении пассажира по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы. Подозреваемый арестован.