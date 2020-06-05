{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярском крае завершили обработку лесов, зараженных сибирским шелкопрядом

Всего обработано более 120 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Красноярский край завершил обработку специальными препаратами лесов в Ирбейском и Саянском районах, пораженных сибирским шелкопрядом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства региона.

В двух районах региона был введен режим ЧС в лесах из-за массового размножения сибирского шелкопряда. В конце мая началась обработка лесов.

"В крае завершилась обработка от сибирского шелкопряда в Ирбейском и Саянском районах. Химическим препаратом "Клорин, КЭ" обработано более 120 тыс. га лесных угодий, в том числе более 103 тыс. га в Ирбейском лесничестве и более 16,5 тыс. га в Саянском лесничестве. На эти цели было направлено 183,6 млн рублей", - сообщили в министерстве.

По словам министра лесного хозяйства Димитрия Маслодудова, в этом году росту популяции вредителя способствовала ранняя и теплая погода. "После обработки на место выедут специалисты - лесопатологи. Они проведут обследования и оценят техническую эффективность химико-авиационных работ", - сказал он.

Технологии борьбы с шелкопрядом были отработаны в крае в 2016-2018 годах, когда этот вредитель поразил более 1 млн га тайги на севере региона. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам. Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 1950-х, 1970-х, 1994-1996 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки.

Теги
РоссияКрасноярский край
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Группировка по ликвидации разлива топлива в Норильске увеличена до почти 500 человек
Задействовано также 120 единиц техники
Читать полностью