В Красноярском крае завершили обработку лесов, зараженных сибирским шелкопрядом

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Красноярский край завершил обработку специальными препаратами лесов в Ирбейском и Саянском районах, пораженных сибирским шелкопрядом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства региона.

В двух районах региона был введен режим ЧС в лесах из-за массового размножения сибирского шелкопряда. В конце мая началась обработка лесов.

"В крае завершилась обработка от сибирского шелкопряда в Ирбейском и Саянском районах. Химическим препаратом "Клорин, КЭ" обработано более 120 тыс. га лесных угодий, в том числе более 103 тыс. га в Ирбейском лесничестве и более 16,5 тыс. га в Саянском лесничестве. На эти цели было направлено 183,6 млн рублей", - сообщили в министерстве.

По словам министра лесного хозяйства Димитрия Маслодудова, в этом году росту популяции вредителя способствовала ранняя и теплая погода. "После обработки на место выедут специалисты - лесопатологи. Они проведут обследования и оценят техническую эффективность химико-авиационных работ", - сказал он.

Технологии борьбы с шелкопрядом были отработаны в крае в 2016-2018 годах, когда этот вредитель поразил более 1 млн га тайги на севере региона. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам. Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 1950-х, 1970-х, 1994-1996 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки.