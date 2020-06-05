{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд заключил под стражу депутата горсовета Красноярска Азаренко

Ивану Азаренко, подозреваемому в посредничестве при передаче взятки, в качестве меры пресечения ранее было запрещено совершать определенные действия
Иван Азаренко Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Иван Азаренко
© Следственный комитет РФ/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Красноярский краевой суд изменил меру пресечения депутату местного городского совета Ивану Азаренко, подозреваемому в посредничестве при передаче взятки, он заключен под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Красноярский краевой суд по представлению прокурора изменил меру пресечения [Азаренко], арестовав его до 3 августа", - сообщил представитель суда.

22 мая Железнодорожный районный суд Красноярска избрал Азаренко в качестве меры пресечения запрет совершать определенные действия (ему было запрещено общаться со свидетелями, покидать Красноярск).

Азаренко подозревают в посредничестве во взятке по уголовному делу заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о получении взяток.

По данным управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, Азаренко и еще два человека передали три миллиона рублей от представителя фирмы "Крона". Деньги предназначались за обеспечение победы фирмы в аукционе на получение в аренду пяти нежилых зданий в Красноярске.

Азаренко был избран в горсовет в 2018 году. Он представляет КПРФ и занимает должность заместителя председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

Теги
РоссияКрасноярский край
В Думе просят Абрамченко ускорить внесение поправок к проекту о ликвидации разливов нефти
Речь идет о законопроекте, который обязывает компании формировать планы на случай чрезвычайного происшествия
Читать полностью